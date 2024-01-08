По Украине из-за непогоды без света 373 населенных пункта - ГСЧС
Киев • УНН
Из-за экстремальных погодных условий обесточены 373 населенных пункта в шести областях Украины; продолжаются восстановительные работы.
Из-за осложнения погодных условий без электроснабжения по Украине 373 городов, поселков и сел в шести областях, сообщили в понедельник в ГСЧС, пишет УНН.
По информации Укрэнерго, обесточены 373 населенных пункта в 6 областях (Днепропетровская - 202, Кировоградская - 79, Одесская - 58, Николаевская - 29 и Донецкая - 4)
Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Дополнение
По прогнозу, сегодня днем в северных, Волынской и Ровенской областях без существенных осадков; температура 8-13°, в Черниговской и Сумской до 16° мороза. В южной части мокрый снег с дождем, местами значительные осадки, гололед, налипание мокрого снега; температура от 3° мороза до 2° тепла, на юге Одесской области до 6° тепла, в Крыму 7-12° тепла. На остальной территории умеренный снег, в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; температура 5-10° мороза, в Харьковской области до 13° мороза.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в западных северных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
В Киевской области днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-20 м/с. Температура по области 8-13°, в Киеве 11-13° мороза.
По Украине из-за непогоды без света 373 населенных пункта - ГСЧС
Из-за экстремальных погодных условий обесточены 373 населенных пункта в шести областях Украины; продолжаются восстановительные работы.
В Луганской области враг уменьшил активность авиации, но возросло общее количество обстрелов - ОВА
Российские обстрелы в Луганской области усилились; на оккупированных территориях студентов заставляют сдавать российские экзамены, а мужчинам для получения паспортов нужны военные комиссариаты.
россияне за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области, повредив здания, но без жертв.
Ночью рф атаковала Одесскую область: разрушений и пострадавших нет
Российские войска атаковали Одессу с помощью беспилотников; 7 дронов были перехвачены в области. В Одесском районе упали обломки одного из сбитых беспилотников.
По Херсонской области россияне выпустили 670 снарядов, есть погибшие и раненые - ОВА
За сутки российские войска совершили 131 обстрел Херсонской области, в результате чего погибли 2 и были ранены 5 человек.
В Николаевской области ночью сбили "шахед" - ОВА
В Николаевской области был сбит беспилотник "шахед".
В Запорожье в результате ракетного удара рф двое пострадавших, было 5 взрывов - ОВА
В результате ракетного обстрела Запорожья российскими войсками два человека получили ранения; пять взрывов произошли в городе.
Воздушные Силы сообщили о посадке вражеских истребителей
Воздушные Силы Украины сообщают о приземлении вражеских истребителей МиГ-31К.
Запорожье подверглось вражеской атаке, есть пострадавшие - горсовет
Российские войска нанесли удар по Запорожью, есть пострадавшие, что подтвердил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
Вилкул сообщил о вражеской ракетной атаке на Кривой Рог
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу; последствия пока неизвестны.