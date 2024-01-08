По Украине из-за непогоды без света 373 населенных пункта - ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий без электроснабжения по Украине 373 городов, поселков и сел в шести областях, сообщили в понедельник в ГСЧС, пишет УНН.

По информации Укрэнерго, обесточены 373 населенных пункта в 6 областях (Днепропетровская - 202, Кировоградская - 79, Одесская - 58, Николаевская - 29 и Донецкая - 4) - сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Дополнение

По прогнозу, сегодня днем в северных, Волынской и Ровенской областях без существенных осадков; температура 8-13°, в Черниговской и Сумской до 16° мороза. В южной части мокрый снег с дождем, местами значительные осадки, гололед, налипание мокрого снега; температура от 3° мороза до 2° тепла, на юге Одесской области до 6° тепла, в Крыму 7-12° тепла. На остальной территории умеренный снег, в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с; температура 5-10° мороза, в Харьковской области до 13° мороза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в западных северных и южных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Киевской области днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-20 м/с. Температура по области 8-13°, в Киеве 11-13° мороза.