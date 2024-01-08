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По Україні через негоду без світла 373 населених пункти - ДСНС

По Україні через негоду без світла 373 населених пункти - ДСНС

Київ • УНН

 • 32599 перегляди

Через екстремальні погодні умови знеструмлено 373 населених пункти в шести областях України; тривають відновлювальні роботи.

Через ускладнення погодних умов без електропостачання по Україні 373 міст, селищ та сіл у шести областях, повідомили у понеділок у ДСНС, пише УНН.

За інформацією Укренерго знеструмлено 373 населені пункти у 6 областях (Дніпропетровська - 202, Кіровоградська – 79, Одеська – 58, Миколаївська – 29 та Донецька - 4)

- повідомили у ДСНС.

Як зазначається, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Доповнення

За прогнозом, сьогодні вдень у північних, Волинській та Рівненській областях без істотних опадів; температура 8-13°, на Чернігівщині та Сумщині до 16° морозу. У південній частині мокрий сніг з дощем, місцями значні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу; температура від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Одещини до 6° тепла, в Криму 7-12° тепла. На решті території помірний сніг, у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; температура 5-10° морозу, на Харківщині до 13° морозу.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у західних північних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

На Київщині вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області 8-13°, у Києві 11-13° морозу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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