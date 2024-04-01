По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп

По состоянию на 1 марта в списке рисковых налогоплательщиков находились более 30 тысяч юридических и физических лиц, то есть 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает УНН.

"На свое депутатское обращение получила информацию из ГНС по отдельным вопросам работы СМКОР в феврале 2024 года. Количество плательщиков НДС уменьшилось на 376 к январю, а к февралю прошлого года - на 9 794 плательщика и составляет 250 969 плательщиков НДС (91% юридических лиц, 9% физических лиц)", - написала Южанина в своем Telegram-канале.

По ее словам, в феврале 2024 года почти 152 тысячи плательщиков (60% от общего количества) подали налоговые накладные и расчеты корректировки на регистрацию в Единый реестр налоговых накладных.

В то же время, по сравнению с январем 2024 года, количество таких плательщиков уменьшилось на 2%, количество налоговых накладных и расчетов корректировки, поданных на регистрацию, увеличилось на 1%, а сумма НДС в представленной налоговой отчетности уменьшилась на 16%.

Кроме того, по данным Южаниной, по состоянию на 1 марта 2024 года, количество рисковых плательщиков было 30 036, что составляет 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. В частности, перечень рисковых в январе увеличился на 454 плательщика по сравнению с прошлым месяцем.

Нардеп добавила, что тенденция к увеличению количества рисковых плательщиков сохраняется с сентября 2023 года. За этот период в перечень рисковых были включены 848 налогоплательщиков, исключены из списка - всего 393 плательщиков. Южанина обратила внимание, что всего 4 налогоплательщика исключили из перечня рисковых автоматически, остальные - по решениям судов или комиссий.

"Обращу внимание, на некогда распиаренную "руководителями" налоговой опцию об АВТОМАТИЧЕСКОМ исключении плательщика из рисковых, если исключается из рисковых его контрагент:

- в феврале таких всего - 4 плательщика,

- в январе - 10,

- в декабре 2023 года - 5,

- в ноябре 2023 - 5,

- в октябре 2023 - 12,

- в сентябре 2023 - 7.

Так ли должны работать принятые нормы Постановления КМУ 1165 и их реализация для 30 тысяч рисковых плательщиков?" - написала Южанина.

Она также отметила, что плательщики пытались доказать Государственной налоговой службе свою "нерисковость", однако стабильно большая часть из них получала негативные решения региональных комиссий.

По данным Южаниной, в феврале 26 тысячам плательщиков было заблокировано 180 тысяч налоговых накладных и расчетов корректировки на сумму НДС 4,8 млрд грн. По сравнению с январем количество таких плательщиков уменьшилось на 5%; количество НН/РК уменьшилось на 9%; сумма НДС уменьшилась на 15%.

Кроме того, 18 тысяч плательщиков подали копии документов для разблокировки 141 тысячи налоговых накладных и расчетов корректировки. По сравнению с январем количество таких налогоплательщиков уменьшилось на 10%, количество НН/РК уменьшилось на 15%, сумма НДС уменьшилась на 8%.

Добавим

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) отмечает обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля. Она предложила Государственной налоговой службе вместо того, чтобы замораживать деятельность бизнеса блокировкой, проводить налоговые проверки в случае возникновения вопросов к деятельности компаний. В ЕБА отметили, что налоговое законодательство стран ЕС не содержит норм о блокировке налоговых накладных.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.