Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
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Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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По состоянию на 1 марта в списках рисковых были 20% налогоплательщиков, которые подали налоговую отчетность - нардеп
По данным Южаниной, по состоянию на 1 марта 2024 года, количество рисковых плательщиков было 30 036, что составляет 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. В частности, перечень рисковых в январе увеличился на 454 плательщика по сравнению с прошлым месяцем.
Є-Оселя: 163 защитника из Одесской области воспользовались беспроцентным кредитом для приобретения нового жилья
Программа доступного ипотечного кредитования для граждан Украины "Є-Оселя" реализуется в Одесской области, и на сегодняшний день ею уже воспользовались 163 защитника из региона.
На Закарпатье в лесхозе произошел масштабный пожар: к ликвидации привлекли более 100 спасателей
Спасатели работают над тушением пожара в лесном хозяйстве на площади почти 5 га вблизи поселка Ясиня Раховского района Закарпатья, к тушению привлечены 104 человека и 17 единиц техники.
россияне в оккупированном Крыму разместили импровизированную ремонтную базу - Крымский ветер
В оккупированном крымском поселке Перекоп российские военные создали импровизированную ремонтную базу, куда свозят поврежденную технику с фронта, а украинские партизаны зафиксировали прибытие 31 танка в оккупированную Евпаторию.
"Работала" вражеская артиллерия и дроны-камикадзе: россияне в течение дня два раза обстреляли Никопольщину, есть повреждения
Российские войска дважды в течение дня атаковали Никопольский район Днепропетровской области, используя тяжелую артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив частный дом и гараж, но обошлось без жертв.
В белгороде отработала ПВО: уничтожены 17 «Вампиров», ранены девять человек
В Белгороде ПВО уничтожили 17 ракет "Вампир", но 9 человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, повреждены квартиры, дома, фасад школы и автомобили.
В Минреинтеграции предупреждают: мошенники создают фейковые ссылки для получения финансовой помощи от ООН
Мошенники создают фейковые ссылки под видом финансовой помощи от международных доноров, таких как МОМ в Украине, побуждая людей вводить личные и платежные данные, что является мошеннической практикой.
Ореп-space: в Одесской области устаревшие ЦПАУ превратят в современные Дія.Центры
В 2024 году Одесская областная государственная администрация планирует трансформировать Центры предоставления административных услуг в современные "Дія. Центры" с открытым планированием, расширенными удаленными рабочими местами, мобильными решениями и постоянным расширением перечня прозрачных и инклюзивных услуг.
Российские оккупанты на Киевщине уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры
За время частичной оккупации Киевской области российские военные разрушили или повредили более 18 000 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 17 500 жилых домов, 215 учебных заведений, 23 медицинских учреждения и другие объекты жизнеобеспечения, нанеся ущерб на сумму более 100 миллиардов гривен.
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям погибших Героев
Президент Владимир Зеленский наградил орденами "Золотая Звезда" Героев Украины, в частности трех живых защитников, и семьи погибших Героев на церемонии в Мариинском дворце в Киеве, чествуя их мужество и жертвенность за независимость Украины.