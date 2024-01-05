По Невскому в Луганской области оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами - ОВА

В Луганской области авиационными бомбами россияне разрушили еще два дома в Невском. Между тем на оккупированных территориях Луганской области большая задолженность перед горняками луганского "Востокугля", сообщили в пятницу в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

По Невскому захватчики ударили четырьмя управляемыми авиационными бомбами КАБ-500, полностью разрушив еще два дома. К счастью, обошлось без жертв. Еще раз подчеркну, что оставаться в селе крайне опасно. Враг бьет, не обращая внимания на гражданских. Находясь в активной обороне, наши военные наносят противнику значительные потери. Оккупанты даже при перегруппировке на отдельных участках фронта, не уменьшают давление на других. Вчера атаковали на Купянском направлении - безуспешно - подчеркнул глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

Детали

Как указано, на шахтах "Востокуголь" перед горняками оккупированной Луганской области накопилась задолженность по выплате зарплаты в 400 миллионов рублей.

"В IV квартале прошлого года люди практически не видели денег. Не дождались и выполнения обещания до Нового года. Средства от собственной добычи исчезли в неизвестном направлении, и теперь эту проблему пытаются решить за счет бюджета "лнр", - указали в ОВА.

Также сообщается, что в Новопсковской громаде оккупанты более двух лет не могут возобновить автобусное сообщение.

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