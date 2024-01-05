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По Невському на Луганщині окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами - ОВА

По Невському на Луганщині окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами - ОВА

Київ • УНН

 • 25716 перегляди

Росіяни бомбили Невське в Луганській області, зруйнувавши будинки

У Луганській області авіаційними бомбами росіяни зруйнували ще два будинки в Невському. Тим часом на окупованих територіях Луганщини велика заборгованість перед гірникам луганського "Східвугілля", повідомили у п'ятницю у Луганській ОВА у Facebook, пише УНН.

По Невському загарбники вдарили чотирма керованими авіаційними бомбами КАБ-500, вщент зруйнувавши ще два будинки. На щастя, обійшлося без жертв. Вкотре наголошу, що залишатися в селі вкрай небезпечно. Ворог б’є, не звертаючи уваги на цивільних. Перебуваючи в активній обороні, наші військові завдають противнику значних втрат. Окупанти навіть при перегрупуванні на окремих ділянках фронту, не зменшують тиск на інших. Учора атакували на Куп’янському напрямку – безуспішно

- підкреслив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Деталі

Як вказано, на шахтах "Східвугілля" перед гірниками окупованої Луганщини накопичилася заборгованість із виплати зарплати у 400 мільйонів рублів.

"У ІV кварталі минулого року люди практично не бачили грошей. Не дочекалися й виконання обіцянки до Нового року. Кошти від власного видобутку зникли у невідомому напрямку, тож тепер цю проблему намагаються вирішити за рахунок бюджету "лнр", - вказали в ОВА.

Також повідомляється, що у Новопсковській громаді окупанти понад два роки не можуть поновити автобусне сполучення.

Росіяни на Луганщині братимуть на "військовий облік" 16-річних юнаків28.12.23, 23:30 • 35300 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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