Россияне на Луганщине будут брать на "воинский учет" 16-летних юношей

В так называемой "ЛНР" оккупанты в течение трех месяцев поставят на "воинский учет" 16-летних юношей. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

По его словам, соответствующие "комиссии" начнут работать на оккупированной территории Луганской области уже с 10 января 2024 года.

Оккупационная администрация предоставила им широкие "полномочия", чтобы те успели справиться до 31 марта, когда в РФ завершатся выборы президента.

Также будут выявлять и старших мужчин, которые со времени оккупации обошли военкоматы - их будут учитывать до 31 декабря отметил Лысогор.

Второй раз за два месяца: в так называемой "лнр" объявили о борьбе с высокими ценами

К этой работе приобщили также и предприятия, учреждения и организации, чтобы получать необходимые персональные данные мужчин. Учебные заведения, в частности, должны обеспечить срочную явку юношей в военкоматы