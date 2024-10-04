По меньшей мере 177 украинцев погибли в российском плену с начала вторжения рф

С начала полномасштабного вторжения рф по меньшей мере 177 украинцев погибли в российском плену. Об этом заявила представитель Координационного штаба по вопросам военнопленных при Министерстве обороны Виктория Цимбалюк, передает Politico, пишет УНН.

Детали

По новым данным Министерства обороны Украины, по меньшей мере 177 украинских заключенных погибли в российском плену после полномасштабного вторжения Кремля в страну.

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Цимбалюк признала, реальное количество погибших, вероятно, намного выше, поскольку отсутствие международного контроля не позволяет точно подсчитать потери. По ее словам, многие тела не возвращаются, а россия не всегда подтверждает нахождение пленных на своей территории.

Это число, которое мы имеем. Но, конечно, не все тела возвращаются, и многие даже не подтверждены Россией как находящиеся в плену - отмечает Цимбалюк.

Дополнение

В результате регулярных обменов тюрьмами между Москвой и Киевом вернулось около 3600 украинских военнопленных и депортированных граждан.

Издание указывает на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В докладе указывается что пытки пленных военнослужащих были «массовыми и систематическими» и происходили с согласования руководства рф.

В ООН перечислили случаи, когда военнопленные прибегали к еде червей, мыла или бумаги, чтобы утолить голод. Среди других сообщений о жестоком обращении - втыкание игл под ногти заключенным, удушение и угрозы нападения животных, а также принудительное пение российских патриотических песен и наблюдение за пытками других.

Напомним,

ПАСЕ приняла резолюцию о пропавших без вести и пленных в результате агрессии РФ против Украины. Документ предусматривает конкретные действия для освобождения пленных и привлечения виновных к ответственности.

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