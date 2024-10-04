По меньшей мере 177 украинцев погибли в российском плену с начала вторжения рф

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  2679 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  22497 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  32202 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  56256 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  66089 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  64864 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  115703 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123034 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123576 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124079 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  104642 просмотра
Австралия усиливает безопасность перед пропалестинскими протестами

Австралия усиливает безопасность перед пропалестинскими протестами

  •  34681 просмотра
Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

  •  81354 просмотра
Террористы за сутки 493 раза обстреляли Запорожскую область

Террористы за сутки 493 раза обстреляли Запорожскую область

  •  20683 просмотра
Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

Враг атаковал Николаевскую область: удары по Куцурубской громаде и Очакову

  •  16947 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  117522 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  131225 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  128274 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  137736 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

2 октября 2024, 16:57  •  139557 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  104642 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  77774 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  79253 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  116967 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

2 октября 2024, 16:45  •  104342 просмотра
Актуальное
По меньшей мере 177 украинцев погибли в российском плену с начала вторжения рф

По меньшей мере 177 украинцев погибли в российском плену с начала вторжения рф

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 11:46  •  5048 просмотра

Read in English

По данным Минобороны Украины, по меньшей мере 177 украинских заключенных погибли в российском плену после полномасштабного вторжения РФ. Реальное количество жертв может быть значительно выше из-за отсутствия международного контроля.

С начала полномасштабного вторжения рф  по меньшей мере 177 украинцев погибли в российском плену. Об этом заявила  представитель Координационного штаба по вопросам военнопленных при Министерстве обороны Виктория Цимбалюк, передает Politico, пишет УНН.  

Детали

По новым данным Министерства обороны Украины, по меньшей мере 177 украинских заключенных погибли в российском плену после полномасштабного вторжения Кремля в страну.

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену4 июня 2024, 23:23 • 89278 просмотров

Цимбалюк признала, реальное количество погибших, вероятно, намного выше, поскольку отсутствие международного контроля не позволяет точно подсчитать потери. По ее словам, многие тела не возвращаются, а россия не всегда подтверждает нахождение пленных на своей территории.

Это число, которое мы имеем. Но, конечно, не все тела возвращаются, и многие даже не подтверждены Россией как находящиеся в плену 

- отмечает Цимбалюк. 

Дополнение

В результате регулярных обменов тюрьмами между Москвой и Киевом вернулось около 3600 украинских военнопленных и депортированных граждан. 

Издание указывает на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. В докладе указывается что пытки пленных военнослужащих были «массовыми и систематическими» и происходили с согласования руководства рф.

В ООН перечислили случаи, когда военнопленные прибегали к еде червей, мыла или бумаги, чтобы утолить голод. Среди других сообщений о жестоком обращении - втыкание игл под ногти заключенным, удушение и угрозы нападения животных, а также принудительное пение российских патриотических песен и наблюдение за пытками других.

Напомним,

ПАСЕ приняла резолюцию о пропавших без вести и пленных в результате агрессии РФ против Украины. Документ предусматривает конкретные действия для освобождения пленных и привлечения виновных к ответственности.

Комиссия ООН обнаружили новые доказательства массовых пыток украинцев россиянами23 сентября 2024, 22:40 • 81606 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна