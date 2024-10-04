Щонайменше 177 українців загинули в російському полоні з початку вторгнення рф

Від початку повномасштабного вторгнення рф щонайменше 177 українців загинули в російському полоні. Про це заявила представниця Координаційного штабу з питань військовополонених при Міністерстві оборони Вікторія Цимбалюк, передає Politico, пише УНН.

Деталі

За новими даними Міністерства оборони України, щонайменше 177 українських в’язнів загинули в російському полоні після повномасштабного вторгнення Кремля в країну.

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Цимбалюк визнала, реальна кількість загиблих, ймовірно, є набагато вищою, оскільки відсутність міжнародного контролю не дозволяє точно підрахувати втрати. За її словами, багато тіл не повертаються, а росія не завжди підтверджує знаходження полонених на своїй території.

Це число, яке ми маємо. Але, звичайно, не всі тіла повертаються, і багато хто навіть не підтверджений Росією як ті, що перебувають у полоні - наголошує Цимбалюк.

Доповнення

У результаті регулярних обмінів тюрмами між Москвою та Києвом повернулося близько 3600 українських військовополонених і депортованих громадян.

Видання вказує на звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини. У доповіді вказується що тортури полонених військовослужбовців були "масовими і систематичними" і відбувалися з погодження керівництва рф.

В ООН перерахували випадки, коли військовополонені вдавалися до їди черв’яків, мила чи паперу, щоб вгамувати голод. Серед інших повідомлень про жорстоке поводження – встромляння голок під нігті ув’язненим, задушення та погрози нападу тварин, а також примусове співання російських патріотичних пісень і спостереження за катуваннями інших.

Нагадаємо

ПАРЄ прийняла резолюцію про зниклих безвісти та полонених внаслідок агресії РФ проти України. Документ передбачає конкретні дії для звільнення полонених та притягнення винних до відповідальності.

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