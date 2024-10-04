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Щонайменше 177 українців загинули в російському полоні з початку вторгнення рф

Щонайменше 177 українців загинули в російському полоні з початку вторгнення рф

Київ • УНН

 • 13849 перегляди

За даними Міноборони України, щонайменше 177 українських в'язнів загинули в російському полоні після повномасштабного вторгнення РФ. Реальна кількість жертв може бути значно вищою через відсутність міжнародного контролю.

Від початку повномасштабного вторгнення рф  щонайменше 177 українців загинули в російському полоні. Про це заявила  представниця Координаційного штабу з питань військовополонених при Міністерстві оборони Вікторія Цимбалюк, передає Politico, пише УНН.  

Деталі

За новими даними Міністерства оборони України, щонайменше 177 українських в’язнів загинули в російському полоні після повномасштабного вторгнення Кремля в країну.

Жахлива правда: 2200 українських військовополонених стали жертвами тортур у російському полоні05.06.24, 02:23 • 89459 переглядiв

Цимбалюк визнала, реальна кількість загиблих, ймовірно, є набагато вищою, оскільки відсутність міжнародного контролю не дозволяє точно підрахувати втрати. За її словами, багато тіл не повертаються, а росія не завжди підтверджує знаходження полонених на своїй території.

Це число, яке ми маємо. Але, звичайно, не всі тіла повертаються, і багато хто навіть не підтверджений Росією як ті, що перебувають у полоні 

- наголошує Цимбалюк. 

Доповнення

У результаті регулярних обмінів тюрмами між Москвою та Києвом повернулося близько 3600 українських військовополонених і депортованих громадян. 

Видання вказує на звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини. У доповіді вказується що тортури полонених військовослужбовців були "масовими і систематичними" і відбувалися з погодження керівництва рф.

В ООН перерахували випадки, коли військовополонені вдавалися до їди черв’яків, мила чи паперу, щоб вгамувати голод. Серед інших повідомлень про жорстоке поводження – встромляння голок під нігті ув’язненим, задушення та погрози нападу тварин, а також примусове співання російських патріотичних пісень і спостереження за катуваннями інших.

Нагадаємо

ПАРЄ прийняла резолюцію про зниклих безвісти та полонених внаслідок агресії РФ проти України. Документ передбачає конкретні дії для звільнення полонених та притягнення винних до відповідальності.

Комісія ООН виявили нові докази масових катувань українців росіянами24.09.24, 01:40 • 81894 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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