За минувшие сутки Харьковская область подверглась 36 ударам КАБами со стороны российских войск, обстрелы привели к тому, что
пострадали люди, разрушениям зданий и повреждениям инфраструктуры в разных районах и селах.
Харьковская область за минувшие сутки подверглась 36 ударам российских войск КАБами, ночью враг ударил по Харьковскому району, под утро - по Купянщине, есть пострадавшие, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
За сутки враг ударил по области 36 КАБами
По его словам, за прошедшие сутки зафиксировано:
4 июля, 05:10, Купянский р-н, село Глушковка. В результате обстрела разрушено 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки. Повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек. Пострадали две женщины и мужчина.
01:07, Харьковский район, село Казачья Лопань. В результате обстрела горел магазин.
3 июля, 23:00, Харьковский район, село Новая Казачья. В результате попадания дрона повреждено остекление окон, двери жилого дома и хозяйственной постройки.
22:01 Харьковский район, село Слатино, сельхозпредприятие. В результате обстрела горела кровля ангара.
17:40, Чугуевский район, село Котовка. В результате обстрела повреждено фермерское хозяйство, два комбайна, пять тракторов и складское здание. Травмирован мужчина.
17:15, Чугуевский район, село Земляной Яр. В результате обстрела горел ангар, сельхозтехника, авто, зерно 5 тонн, строительные материалы.
16:00, город Харьков. В результате обстрела Киевского района города частично разрушены 2 частных дома, повреждены 10 частных домов, 12 многоквартирных домов, здания кафе, почты, двухэтажный спортивный клуб и два корпуса университета. Пострадали 14 человек.
09:52, Харьковский район, село Русская Лозовая. В результате обстрела разрушено 11 частных домов, 3 хозяйственные постройки и повреждено 5 легковых автомобилей. Пострадали три человека.