Киев • УНН
В Харькове в результате российских авиаударов погибло 14 человек, в том числе 8-летний мальчик и двухнедельный младенец, а также были повреждены жилые дома, автомобили, почтовое отделение, станция техобслуживания и спортивный зал.
В результате атаки рф на Харьков количество пострадавших возросло до 14, среди которых 8-летний мальчик и младенец, которому две недели. повреждены дома многоэтажки, автомобили, здание почты, СТО, спортивный зал. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 3 июля около 16:00 войска рф нанесли три авиаудара по Харькову. Один из ударов пришелся по открытой местности на окраинах города, еще два - по жилой застройке Киевского района. Пострадали 14 человек, среди них 8-летний мальчик и младенец, которому две недели. Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, автомобили, здание почты, СТО, спортивный зал
Отмечается, что прокуратура Харькова начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Прокуроры установили, что удары были нанесены УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см) из н.п. Батрацкая дача Белгородской области рф
Напомним,
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что несколько ударов КАБами нанес враг по Киевскому району Харькова.