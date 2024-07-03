В результате атаки рф на Харьков количество пострадавших возросло до 14, среди которых 8-летний мальчик и младенец, которому две недели. повреждены дома многоэтажки, автомобили, здание почты, СТО, спортивный зал. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 3 июля около 16:00 войска рф нанесли три авиаудара по Харькову. Один из ударов пришелся по открытой местности на окраинах города, еще два - по жилой застройке Киевского района. Пострадали 14 человек, среди них 8-летний мальчик и младенец, которому две недели. Повреждены частные жилые дома, многоэтажки, автомобили, здание почты, СТО, спортивный зал - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Харькова начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры установили, что удары были нанесены УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см) из н.п. Батрацкая дача Белгородской области рф - добавили в прокуратуре.

Напомним,

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что несколько ударов КАБами нанес враг по Киевскому району Харькова.