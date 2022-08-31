По двум пунктам управления и по двум скаладам рашистов на юге нанесли удары

Цитата

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии", - отметили в ОК "Юг".

Детали

Подтвержденные потери врага составляют, по данным ОК "Юг":



15 рашистов,



3 танка Т-72, ​​



зенитно-ракетный комплекс “Тор”,



ударно-разведывательный беспилотник “Форпост”,



6 единиц авто-бронетехники,



2 склада боеприпасов.



Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 47,9 тыс. человек, 1974 танков и сотен единиц военной техники.