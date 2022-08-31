По двум пунктам управления и по двум скаладам рашистов на юге нанесли удары
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинскими подразделениями нанесены удары по двум российским пунктам управления и уничтожены два вражеских склада боеприпасов на юге Украины. Об этом в среду, 31 августа, сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Цитата
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии", - отметили в ОК "Юг".
Детали
Подтвержденные потери врага составляют, по данным ОК "Юг":
-
- 15 рашистов,
-
- 3 танка Т-72,
-
- зенитно-ракетный комплекс “Тор”,
-
- ударно-разведывательный беспилотник “Форпост”,
-
- 6 единиц авто-бронетехники,
-
- 2 склада боеприпасов.
-
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 47,9 тыс. человек, 1974 танков и сотен единиц военной техники.