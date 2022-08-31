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По двум пунктам управления и по двум скаладам рашистов на юге нанесли удары

Киев • УНН

 • 70258 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинскими подразделениями нанесены удары по двум российским пунктам управления и уничтожены два вражеских склада боеприпасов на юге Украины. Об этом в среду, 31 августа, сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

По двум пунктам управления и по двум скаладам рашистов на юге нанесли удары

Цитата

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии", - отметили в ОК "Юг".

Детали

Подтвержденные потери врага составляют, по данным ОК "Юг":

  • 15 рашистов,
  • 3 танка Т-72, ​​
  • зенитно-ракетный комплекс “Тор”,
  • ударно-разведывательный беспилотник “Форпост”,
  • 6 единиц авто-бронетехники,
  • 2 склада боеприпасов.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 47,9 тыс. человек, 1974 танков и сотен единиц военной техники.

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