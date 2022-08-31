По двох пунктах управління і і двох складах рашистів на півдні завдали ударів

Цитата

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії", - зазначили в ОК "Південь".

Деталі

Підтверджені втрати ворога становлять, за даними ОК "Південь":



15 рашистів,



3 танки Т-72,



зенітно-ракетний комплекс “Тор”,



ударно-розвідувальний безпілотник “Форпост”,



6 одиниць авто-бронетехніки,



2 склади боєприпасів.



Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 47,9 тис. осіб, 1974 танків та сотень одиниць військової техніки.