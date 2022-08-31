По двох пунктах управління і і двох складах рашистів на півдні завдали ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Українськими підрозділами завдано удари по двох російських пунктах управління і знищено два ворожі склади боєприписів на півдні України. Про це у середу, 31 серпня, повідомило оперативное командування "Південь" Збройних сил України, пише УНН.
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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії", - зазначили в ОК "Південь".
Деталі
Підтверджені втрати ворога становлять, за даними ОК "Південь":
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- 15 рашистів,
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- 3 танки Т-72,
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- зенітно-ракетний комплекс “Тор”,
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- ударно-розвідувальний безпілотник “Форпост”,
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- 6 одиниць авто-бронетехніки,
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- 2 склади боєприпасів.
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Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 47,9 тис. осіб, 1974 танків та сотень одиниць військової техніки.