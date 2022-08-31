Генштаб ЗСУ: кількість знищених окупантів наблизилася до 48 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 47 900 (+350) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1974 (+20),



бойових броньованих машин ‒ 4312 (+18),



артилерійських систем – 1091 (+12),



РСЗВ - 285 (+3),



засобів ППО - 152 (+1),



літаків – 234 (+0),



гелікоптерів – 204 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 849 (+2),



крилатих ракет - 196 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 3236 (+19),



спеціальної техніки - 103 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що на Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області.