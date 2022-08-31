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Окупанти не полишають спроб вийти на адмінкордон Донецької області, — Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Генштаб ЗСУ повідомив у ранковому зверненні, що окупанти не полишають спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Про це інформує УНН.

Окупанти не полишають спроб вийти на адмінкордон Донецької області, — Генштаб

Деталі

Розпочалася 188 доба російського вторгнення в Україну.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Долини, Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля. Авіація противника завдала удару неподалік Вірнопілля.

На Краматорському напрямку противник обстріляв із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Веселе, Берестове, Богородичне, Тетянівка, Закітне, Мала Піскунівка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Ударів авіації ворога зазнали території неподалік Спірного та Івано-Дар’ївки.

Нагадаємо

Українська авіація завдала по ворожих позиціях 16 ударів чим знищила пункти управління ворожих військ та логістику окупантів.

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