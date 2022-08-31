Оккупанты не оставляют попыток выйти на админграницу Донецкой области, — Генштаб

Детали

Начались 188 сутки российского вторжения в Украину.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на админграницу Донецкой области. Сегодня ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня у Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья. Авиация противника нанесла удар неподалеку от Вернополья.

На Краматорском направлении противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закотное, Малая Пискуновка, Григоровка, Верхнекамянское, Спорное. Удары авиации врага подверглись территории неподалеку Спирного и Ивано-Дарьевки.

Напомним

Украинская авиация нанесла по вражеским позициям 16 ударов, чем уничтожила пункты управления вражеских войск и логистику оккупантов.