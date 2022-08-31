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Українська авіація завдала по ворожих позиціях 16 ударів чим знищила пункти управління ворожих військ та логістику окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Оперативне командування «Південь» повідомило, що українська авіація завдала по ворожих позиціях 16 ударів чим знищила пункти управління ворожих військ та логістику окупантів. Про це інформує УНН.

Українська авіація завдала по ворожих позиціях 16 ударів чим знищила пункти управління ворожих військ та логістику окупантів

Деталі

Протягом бойового дня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по 4 пунктах управління ворожих військ та по 4 транспортних мостах – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання для ворога.

Цитата

«Нашою авіацією відпрацьовано 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Збройні сили України знищили ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю.

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