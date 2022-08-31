Українська авіація завдала по ворожих позиціях 16 ударів чим знищила пункти управління ворожих військ та логістику окупантів

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Протягом бойового дня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по 4 пунктах управління ворожих військ та по 4 транспортних мостах – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання для ворога.

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«Нашою авіацією відпрацьовано 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів», — йдеться у повідомленні.

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