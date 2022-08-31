Украинская авиация нанесла по враждебным позициям 16 ударов, чем уничтожила пункты управления вражеских войск и логистику оккупантов.

Детали

В течение боевого дня украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны удары по 4 пунктам управления вражеских войск и по 4 транспортным мостам – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование для врага.

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«Нашей авиацией отработано 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов», — говорится в сообщении.

Напомним

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.