Украинская авиация нанесла по враждебным позициям 16 ударов, чем уничтожила пункты управления вражеских войск и логистику оккупантов.
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Оперативное командование «Юг» сообщило, что украинская авиация нанесла по враждебным позициям 16 ударов, чем уничтожила пункты управления вражеских войск и логистику оккупантов. Об этом информирует УНН.
Детали
В течение боевого дня украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны удары по 4 пунктам управления вражеских войск и по 4 транспортным мостам – Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование для врага.
Цитата
«Нашей авиацией отработано 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов», — говорится в сообщении.
Напомним
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