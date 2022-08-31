ЗСУ знищили ворожий безпілотник у небі над Херсонщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Оперативне командування «Південь» повідомило, що Збройні сили України знищили ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю. Про це інформує УНН.
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"Близько 22:00 години, в небі над Херсонською областю, зенітно-ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник, імовірно "Форпост", - йдеться у повідомленні.
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Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня. Як повідомила журналісту УНН речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, українські захисники прорвали перший рубіж оборони росіян.