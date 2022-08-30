"Закріпили непрацездатний статус": ЗСУ вдарили по трьох мостах на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українські військові знову вдарили по Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському мостах, щоб закріпити їхній непрацездатний статус. Про це у Facebook повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок ударів Збройних сил України по мостах на Херсонщині усі основні транспортні артерії через річку Дніпро стали непроїзними для важкої російської техніки.