"Закріпили непрацездатний статус": ЗСУ вдарили по трьох мостах на Херсонщині

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"Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу", – ідеться у повідомленні.

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Внаслідок ударів Збройних сил України по мостах на Херсонщині усі основні транспортні артерії через річку Дніпро стали непроїзними для важкої російської техніки.