"Закрепили нетрудоспособный статус": ВСУ ударили по трем мостам в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украинские военные снова ударили по Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому мосту, чтобы закрепить их нетрудоспособный статус. Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
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"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по трем мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дар’ьевскому – для закрепления их нетрудоспособного статуса", – говорится в сообщении.
Напомним
В результате ударов Вооруженных сил Украины по мостам в Херсонской области все основные транспортные артерии через реку Днепр стали непроездными для тяжелой российской техники.