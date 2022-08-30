"Закрепили нетрудоспособный статус": ВСУ ударили по трем мостам в Херсонской области

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"Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе и по трем мостам – Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дар’ьевскому – для закрепления их нетрудоспособного статуса", – говорится в сообщении.

Напомним

В результате ударов Вооруженных сил Украины по мостам в Херсонской области все основные транспортные артерии через реку Днепр стали непроездными для тяжелой российской техники.