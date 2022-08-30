На півдні основні транспортні артерії через Дніпро непроїзні для техніки окупантів – Гуменюк

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“Переправа важлива, оскільки потужне Дніпро не пропустить просто так. Тому підтягувати резерви ворог намагається з лівого берега. Але відкоригована нашим вогневим контролем транспортна логістика не дозволяє йому цього саме тому, що ми обережно і точково відпрацювали по тих мостах – це основні артерії транспорту через Дніпро, вони стали непроїзними для важкої техніки. І саме тому ворог та окупаційна влада намагаються влаштувати альтернативні переправи. Але географія річки, та, зокрема, тієї місцевості така, що за течією, за всіма особливостями, переправу налаштовувати в них виходило тільки в тому самому районі, де і розташований міст. Тому вони знов потрапляли під наш вогневий контроль. Зокрема, і та альтернативна переправа, яку вони намагалися налаштувати в селі Львове – теж нами була знищена”, – пояснила Гуменюк.

Деталі

Гуменюк зазначила, що наразі окупанти не мають транспортної можливості підтягувати резерви з лівого берега. Тому вони створюють ілюзію підтягування резервів, переміщуючи військові підрозділи між населеними пунктами для того, щоб створити для себе і для своїх же військ картинку стягування резервів.

“Вони можуть продовжувати намагатися влаштувати паромну або понтонну переправу, але вся ця територія, де вона може бути розгорнута, теж перебуває під нашим вогневим контролем, і теж буде уражена”, – повідомила Гуменюк.

Вона додала, що ЗСУ не вражають об’єкти інфраструктури.

"Вони хоч і окуповані, але вони наші. Ми влучаємо тільки по планах ворога та руйнуємо їх. (...) Найгарячіші новини в нас ще попереду, ми це розуміємо. Наразі тривають бої, тому вони потребують інформаційної тиші”, – резюмувала Гуменюк.

Доповнення

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що внаслідок дій Збройних сил України російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння і особового складу з території Криму та лівобережної частини Херсонщини.