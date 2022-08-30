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На юге основные транспортные артерии через Днепр непроездные для техники оккупантов – Гуменюк

Киев • УНН

 • 242476 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В результате ударов Вооруженных сил Украины по мостам Херсонской области все основные транспортные артерии через реку Днепр стали непроездными для тяжелой российской техники. Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

На юге основные транспортные артерии через Днепр непроездные для техники оккупантов – Гуменюк

Цитата

“Переправа важна, поскольку мощный Днепр не пропустит просто так. Поэтому подтягивать резервы враг пытается с левого берега. Но откорректированная нашим огневым контролем транспортная логистика не позволяет ему этого, потому что мы осторожно и точечно отработали по мостам – это основные артерии транспорта через Днепр, они стали непроездными для тяжелой техники. Именно поэтому враг и оккупационные власти пытаются устроить альтернативные переправы. Но география реки, и, в частности, той местности такова, что по течению, по всем особенностям, переправу настраивать у них получалось только в том районе, где и расположен мост. Поэтому они снова попадали под наш огневой контроль. В частности, и та альтернативная переправа, которую они пытались настроить в селе Львове – тоже нами была уничтожена”, – объяснила Гуменюк.

Детали

Гуменюк отметила, что пока оккупанты не имеют транспортной возможности подтягивать резервы с левого берега. Поэтому они создают иллюзию подтягивания резервов, перемещая военные подразделения между населенными пунктами для того, чтобы создать для себя и для своих войск картинку взимания резервов.

“Они могут продолжать пытаться устроить паромную или понтонную переправу, но вся эта территория, где она может быть развернута, тоже находится под нашим огневым контролем, и тоже будет поражена”, – сообщила Гуменюк.

Она добавила, что ВСУ не поражают объекты инфраструктуры.

"Они хоть и оккупированы, но они наши. Мы попадаем только по планам врага и разрушаем их. (...) Самые горячие новости у нас еще впереди, мы это понимаем. Сейчас продолжаются бои, поэтому они нуждаются в информационной тишине”, – резюмировала Гуменюк.

Дополнение

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в результате действий Вооруженных сил Украины российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонской области.

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