На юге основные транспортные артерии через Днепр непроездные для техники оккупантов – Гуменюк

Цитата

“Переправа важна, поскольку мощный Днепр не пропустит просто так. Поэтому подтягивать резервы враг пытается с левого берега. Но откорректированная нашим огневым контролем транспортная логистика не позволяет ему этого, потому что мы осторожно и точечно отработали по мостам – это основные артерии транспорта через Днепр, они стали непроездными для тяжелой техники. Именно поэтому враг и оккупационные власти пытаются устроить альтернативные переправы. Но география реки, и, в частности, той местности такова, что по течению, по всем особенностям, переправу настраивать у них получалось только в том районе, где и расположен мост. Поэтому они снова попадали под наш огневой контроль. В частности, и та альтернативная переправа, которую они пытались настроить в селе Львове – тоже нами была уничтожена”, – объяснила Гуменюк.

Детали

Гуменюк отметила, что пока оккупанты не имеют транспортной возможности подтягивать резервы с левого берега. Поэтому они создают иллюзию подтягивания резервов, перемещая военные подразделения между населенными пунктами для того, чтобы создать для себя и для своих войск картинку взимания резервов.

“Они могут продолжать пытаться устроить паромную или понтонную переправу, но вся эта территория, где она может быть развернута, тоже находится под нашим огневым контролем, и тоже будет поражена”, – сообщила Гуменюк.

Она добавила, что ВСУ не поражают объекты инфраструктуры.

"Они хоть и оккупированы, но они наши. Мы попадаем только по планам врага и разрушаем их. (...) Самые горячие новости у нас еще впереди, мы это понимаем. Сейчас продолжаются бои, поэтому они нуждаются в информационной тишине”, – резюмировала Гуменюк.

Дополнение

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в результате действий Вооруженных сил Украины российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонской области.