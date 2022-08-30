Удари по мостах Херсонщини дозволили відрізати окупантів від постачання з Криму - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У результаті дій Збройних Сил України російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння і особового складу з території Криму та лівобережної частини Херсонщини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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“Я можу лише підтвердити влучні удари по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння, техніки в ряді районів Херсонщини. І те, що хірургічними ударами повністю виведено з експлуатації практично всі великі мости – Антонівський - залізничний, автомобільний - та Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи. В результаті цих дій російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння і особового складу з території Криму та лівобережної частини Херсонщини”, – сказав він.
Деталі
Голова ОВА додав, що місцева влада може давати лише офіційну інформацію, оприлюднену Збройними Силами України. Він підтвердив, що ЗСУ почали наступ по всіх напрямках на півдні України.
“Тому, ми повинні зберігати спокій та не заважати нашим військовим. Інформації багато, але зараз важливо зберігати інформаційну тишу, щоб не нашкодити нашій армії”, – зазначив Янушевич.
Доповнення
Начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що українські військові пішли в наступ на південному напрямку, проте будь-яка військова операція потребує тиші.