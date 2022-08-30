Удары по мостам Херсонской области разрешили отрезать оккупантов от снабжения из Крыма - глава ОВА

Цитата

“Я могу только подтвердить точные удары по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения, техники в ряде районов Херсона. И то, что хирургическими ударами полностью выведены из эксплуатации практически все крупные мосты – Антоновский – железнодорожный, автомобильный – и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы. В результате этих действий российская армия оказалась отрезанной от снабжения вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонской области”, – сказал он.

Детали

Глава ОВА добавил, что местные власти могут давать только официальную информацию, обнародованную Вооруженными Силами Украины. Он подтвердил, что ВСУ начали наступление по всем направлениям на юге Украины.

“Поэтому мы должны сохранять спокойствие и не мешать нашим военным. Информации много, но сейчас важно сохранять информационную тишину, чтобы не навредить нашей армии”, – отметил Янушевич.

Дополнение

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные пошли в наступление на южном направлении, однако любая военная операция нуждается в тишине.