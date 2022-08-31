ВСУ уничтожили вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью

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"Около 22:00 часов, в небе над Херсонской областью, зенитно-ракетным подразделением воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно "Форпост", - говорится в сообщении.

Напомним

Идут вторые сутки контрнаступления ВСУ на юге Украины. Украинские военные снова ударили по Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому мосту, чтобы закрепить их нетрудоспособный статус.

Вооруженные силы Украины начали наступательные действия во многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.