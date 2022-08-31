Генштаб ВСУ: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 48 тысячам

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.08 ориентировочно составляли:



личного состава - около 47 900 (+350) человек ликвидировано,



танков ‒ 1974 (+20),



боевых бронированных машин ‒ 4312 (+18),



артиллерийских систем – 1091 (+12),



РСЗО - 285 (+3),



средств ПВО - 152 (+1),



самолетов – 234 (+0),



вертолетов – 204 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2),



крылатых ракет – 196 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 3236 (+19),



специальной техники – 103 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб информирует, что на Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на админграницу Донецкой области.