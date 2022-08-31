Генштаб ВСУ: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 48 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 47,9 тыс. человек, 1974 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 47 900 (+350) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1974 (+20),
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- боевых бронированных машин ‒ 4312 (+18),
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- артиллерийских систем – 1091 (+12),
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- РСЗО - 285 (+3),
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- средств ПВО - 152 (+1),
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- самолетов – 234 (+0),
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- вертолетов – 204 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2),
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- крылатых ракет – 196 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3236 (+19),
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- специальной техники – 103 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что на Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на админграницу Донецкой области.