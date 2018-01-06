Племянник экс-генсека ООН признался во взяточничестве

Согласно данным международного информацийоного агентства, 30-летний Чу Хён Пан признался в суде Манхэттена в том, что участвовал в заговоре с целью дачи взятки неназванному чиновнику из Катара. Речь идет о схеме, которая включала сделку по продаже комплекса зданий во Вьетнаме.

“Я знал, что я делаю, — плохой поступок”, — сказал в пятницу Чу Хён Пан.

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Чу Хён Пан, племянник экс-генсека, полномочия которого на посту административного главы ООН прошли 31 декабря 2016, является гражданином Южной Кореи, который работал в Нью-Йорке агентом по торговле недвижимостью. Отец Чу Хён Пана — Пан Ги Сан — занимал должность старшего советника южнокорейской строительной фирмы Keangnam Enterprises. Последняя, ​​как следует из материалов следствия, столкнувшись в 2013 году с острой нехваткой ликвидных средств, обратилась к Чу Хён Пану с просьбой найти инвестора для проекта во Вьетнаме в обмен на комиссию в размере 5 млн долларов США.

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Как утверждают американские власти, вместо того, чтобы найти средства законным путем, нью-йоркский риэлтор и его отец организовали преступную схему, включавшую подкуп чиновника из Катара с целью убедить суверенный инвестиционный фонд его страны приобрести комплекс во Вьетнаме. Передача взяток должна была осуществляться через блоггера по имени Малкольм Харрис, который уверял, что является доверенным лицом указанного чиновника.

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Следователям удалось выяснить, что в апреля 2014 года Чу Хен Пан и Пан Ги Сан согласились передать через Харриса 500 тысяч долларов США, и еще 2 млн долларов после того, как сделка будет завершена. Однако Харрис потратил полученные им деньги на собственные нужды. В результате никакого соглашения заключено не было, а Keangnam Enterprises подала в суд заявление о банкротстве.

Приговор в отношении Чу Хён Пана будет вынесен в июне этого года, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пан Ги Сану американские власти предъявили обвинения заочно. Он сейчас находится за пределами американской юрисдикции.

Напомним, корпорация Google в 2016 году перевела 15,9 млрд евро (19,2 млрд долларов) на счет оффшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских островах, во избежание уплаты многомиллиардных налогов с помощью легальной схемы. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на документы, переданные компанией в Нидерландской торговую палату.