Племінник екс-генсека ООН зізнався у хабарництві

Згідно з даними міжнародного інформаційоного агенства, 30-річний Чу Хен Пан зізнався в суді Манхеттена в тому, що брав участь у змові з метою дачі хабара неназванному чиновнику з Катару. Мова йде про схему, яка включала операцію з продажу комплексу будівель у В’єтнамі.

“Я знав: те, що я роблю, — поганий вчинок”, — сказав у п’ятницю Чу Хен Пан.

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Чу Хен Пан, племінник екс-генсека, повноваження якого на посаді адміністративного глави ООН минули 31 грудня 2016 року, є громадянином Південної Кореї, який працював у Нью-Йорку агентом із торгівлі нерухомістю. Батько Чу Хен Пана — Пан Гі Сан — займав посаду старшого радника південнокорейської будівельної фірми Keangnam Enterprises. Остання, як випливає з матеріалів слідства, зіткнувшись у 2013 році з гострою нестачею ліквідних коштів, звернулася до Чу Хен Пану з проханням знайти інвестора для проекту у В’єтнамі в обмін на комісію в розмірі 5 млн доларів США.

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Як стверджують американська влада, замість того, аби знайти кошти законним шляхом, нью-йоркський ріелтор і його батько організували злочинну схему, що включала підкуп чиновника з Катару з метою переконати суверенний інвестиційний фонд його країни придбати комплекс у В’єтнамі. Передача хабарів повинна була здійснюватися через блогера на ім’я Малкольм Харріс, який запевняв, що є довіреною особою зазначеного чиновника.

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Слідчим вдалося з’ясувати, що в квітні 2014 року Чу Хен Пан і Пан Гі Сан погодилися передати через Харріса 500 тисяч доларів США, та ще 2 млн доларів після того, як угода буде завершена. Однак Харріс витратив отримані ним гроші на власні потреби. У результаті ніякої угоди укладено не було, а Keangnam Enterprises подала в суд заяву про банкрутство.

Вирок стосовно Чу Хен Пана буде винесено в червні цього року, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Пан Гі Сану американська влада пред’явила звинувачення заочно. Він зараз перебуває поза межами американської юрисдикції.

Нагадаємо, корпорація Google в 2016 році перевела 15,9 млрд євро (19,2 млрд доларів) на рахунок офшорної фірми, зареєстрованої на Бермудських Островах, для уникнення сплати багатомільярдних податків за допомогою легальної схеми. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на документи, передані компанією в Нідерландську торговельну палату.