Платежный баланс Украины сведен с профицитом

"Более того, профицит увеличился по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года (0,1 млрд долл.) Благодаря сужению дефицита торговли товарами. Этому способствовал рост экспорта товаров, тогда как импорт остался почти на прошлогоднем уровне", - сообщили в НБУ.



Как сообщал УНН, в 2018 году банки государственного сектора сократили просроченную задолженность по кредитам на 5 млрд грн и осуществили реструктуризацию на 21 млрд грн.



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Кроме того, с 1 марта Национальный банк Украины снизил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц до 30% с 50%, что действует на сегодня.