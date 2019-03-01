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З 1 березня НБУ знизив норму обов’язкового продажу надходжень валюти до 30%

З 1 березня НБУ знизив норму обов’язкового продажу надходжень валюти до 30%

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. З 1 березня Національний банк України знизив вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб до 30% з 50%, що діють на сьогодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

“Надходження в іноземній валюті, зазначені в пункті 24 розділу III цього Положення, підлягають обов’язковому продажу на валютному ринку України банкам та/або Національному банку з 07 лютого 2019 року до 28 лютого 2019 року (включно) у розмірі 50 відсотків, з 01 березня 2019 року — у розмірі 30 відсотків”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, у червні 2018 року НБУ зберіг вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб у 50% з метою забезпечення фінансової стабільності України. Вимога до обов’язкового продажу надходжень встановлюється на шість місяців. Востаннє перед цим НБУ змінював розмір цієї вимоги на початку квітня 2017 року, коли знизив її з 65% до 50%.

Нагадаємо, НБУ введе нове валютне регулювання з 7 лютого.

Українські Національні Новини

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