З 1 березня НБУ знизив норму обов’язкового продажу надходжень валюти до 30%

КИЇВ. 1 березня. УНН. З 1 березня Національний банк України знизив вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб до 30% з 50%, що діють на сьогодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.