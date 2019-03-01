С 1 марта НБУ снизил норму обязательной продажи поступлений валюты до 30%

"Поступления в иностранной валюте, указанные в пункте 24 раздела III настоящего Положения, подлежат обязательной продаже на валютном рынке Украины банкам и/или Национальному банку с 7 февраля 2019года до 28 февраля 2019 (включительно) в размере 50 процентов, с 01 березня 2019 года - в размере 30 процентов", - говорится в сообщении.

Добавим, в июне 2018 года НБУ сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в 50% с целью обеспечения финансовой стабильности Украины. Требование к обязательной продажи поступлений устанавливается на шесть месяцев. Последний раз перед этим НБУ менял размер этого требования в начале апреля 2017 года, когда снизил ее с 65% до 50%.

Напомним, НБУ введет новое валютное регулирование с 7 февраля.



