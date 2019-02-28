Рада НБУ дала рекомендації правлінню Нацбанку та уряду

"26 лютого 2019 року відбулося засідання Ради НБУ, на якому було заслухано звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2018 році. За результатами засідання Рада схвалила відповідну оцінку діяльності правління і рекомендації правлінню Національного банку та уряду України", - повідомив Данилишин.

Як зазначається, в цілому Рада НБУ визнала діяльність правління щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2018 році такою, що "не призвела до досягнення кількісної цілі з інфляції, однак створила передумови для її досягнення в майбутньому, а саме повернення інфляції до верхньої межі цільового діапазону у першому кварталі 2020 року".

Рада НБУ рекомендувала правлінню:



сконцентруватися на максимальному наближенні до цільових орієнтирів щодо споживчої інфляції, виходу її на траєкторію зниження в другій половині 2019 року;



сконцентруватися на забезпеченні пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі під час виконання Національним банком України своїх функцій, зважаючи на необхідність підтримки економічного зростання;



доцільно провести дослідження з питання впливу зміни облікової ставки на темпи базової інфляції та ступеню впливу монетарних чинників на базову інфляцію.



Окрім того, Рада НБУ рекомендувала уряду України:



продовжувати роботу з оптимізації фіскального навантаження на економіку, дерегуляції та поліпшення бізнес-клімату з метою послаблення ефекту перекладання виробничих витрат на кінцевих споживачів;



ужити заходів щодо суттєвого підвищення рівня та ефективності використання коштів кредитних ліній міжнародних фінансових організацій;



ужити заходів щодо забезпечення збалансованості доходів та витрат державного бюджету, ритмічності виконання державного бюджету з метою протидії створенню передумов для інфляції попиту.



Рада НБУ закликала правління та уряд спільно вжити заходів щодо посилення міжвідомчої координації монетарної, економічної та бюджетно-фінансової політики з метою нівелювання поточних структурних і циклічних дисбалансів національної економіки.

Нагадаємо, Нацбанку радять не пом'якшувати монетарну політику до 2020 року.