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Рада НБУ дала рекомендації правлінню Нацбанку та уряду

Рада НБУ дала рекомендації правлінню Нацбанку та уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Рада Національного банку України схвалила оцінку діяльності правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2018 році, а також дала рекомендації правлінню Національного банку та уряду України. Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook, передає УНН.

"26 лютого 2019 року відбулося засідання Ради НБУ, на якому було заслухано звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2018 році. За результатами засідання Рада схвалила відповідну оцінку діяльності правління і рекомендації правлінню Національного банку та уряду України", - повідомив Данилишин.

Як зазначається, в цілому Рада НБУ визнала діяльність правління щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2018 році такою, що "не призвела до досягнення кількісної цілі з інфляції, однак створила передумови для її досягнення в майбутньому, а саме повернення інфляції до верхньої межі цільового діапазону у першому кварталі 2020 року".

Рада НБУ рекомендувала правлінню:

  • сконцентруватися на максимальному наближенні до цільових орієнтирів щодо споживчої інфляції, виходу її на траєкторію зниження в другій половині 2019 року;
  • сконцентруватися на забезпеченні пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі під час виконання Національним банком України своїх функцій, зважаючи на необхідність підтримки економічного зростання;
  • доцільно провести дослідження з питання впливу зміни облікової ставки на темпи базової інфляції та ступеню впливу монетарних чинників на базову інфляцію.

Окрім того, Рада НБУ рекомендувала уряду України:

  • продовжувати роботу з оптимізації фіскального навантаження на економіку, дерегуляції та поліпшення бізнес-клімату з метою послаблення ефекту перекладання виробничих витрат на кінцевих споживачів;
  • ужити заходів щодо суттєвого підвищення рівня та ефективності використання коштів кредитних ліній міжнародних фінансових організацій;
  • ужити заходів щодо забезпечення збалансованості доходів та витрат державного бюджету, ритмічності виконання державного бюджету з метою протидії створенню передумов для інфляції попиту.

Рада НБУ закликала правління та уряд спільно вжити заходів щодо посилення міжвідомчої координації монетарної, економічної та бюджетно-фінансової політики з метою нівелювання поточних структурних і циклічних дисбалансів національної економіки.

Нагадаємо, Нацбанку радять не пом'якшувати монетарну політику до 2020 року.

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