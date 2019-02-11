Нацбанку радять не пом'якшувати монетарну політику до 2020 року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Члени Комітету з монетарної політики Національного банку України вбачають підстави для пом'якшення монетарної політики у майбутньому, проте наразі, зважаючи на недостатнє сповільнення інфляції, вона має бути жорсткою. Про це повідомляє УНН з посиланням на підсумки дискусії Комітету.

На переконання Комісії, за існуючих заходів НБУ інфляція скоротиться до 5% у 2020 році, що є підставою для подальшого пом’якшення монетарної політики.

Проте до послаблення інфляційних ризиків мотенарна політика має бути жорсткою, аби ефективно протистояти інфляційним тискам, а тому облікову ставку на рівні 18% необхідно зберегти.

На думку одного з членів Комітету, пом'якшення монетарної політики можна провести вже зараз, знизивши облікову ставку до 17,5%, оскільки найскладніший етап, який вимагав жорсткості, вже пройдено.

Як повідомляв УНН, в НБУ вважають, що в першій декаді лютого відзначалося помітне зміцнення курсу гривні завдяки гальмуванню з підвищенням ставок основними центробанками світу і порівняно низьким цінам на енергоносії. 

Нагадаємо, за прогнозами НБУ в 2019-2020 роках споживча інфляція знижуватиметься до 5% ± 1 в.п. на початку 2020 року та цільового рівня 5% наприкінці року. 

На переконання НБУ, монетизація субсидій не вплине на інфляцію. 

Українські Національні Новини

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