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Нацбанку советуют не смягчать монетарную политику до 2020 года

Киев  •  УНН

 • 7376 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины видят основания для смягчения монетарной политики в будущем, однако пока, с оглядкой на недостаточное замедление инфляции, она должна быть жесткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итоги дискуссии Комитета.

По мнению Комиссии, при существующих мерах НБУ инфляция сократится до 5% в 2020 году, что является основанием для дальнейшего смягчения монетарной политики.

Однако до ослабления инфляционных рисков мотенарная политика должна быть жесткой, чтобы эффективно противостоять инфляционному давлению, а потому учетную ставку на уровне 18% следует сохранить.

По мнению одного из членов Комитета, смягчение монетарной политики можно провести уже сейчас, снизив учетную ставку до 17,5%, поскольку самый сложный этап, который требовал жесткости, уже пройден.

Как сообщал УНН, в НБУ считают, что в первой декаде февраля отмечалось заметное укрепление курса гривны благодаря торможению с повышением ставок основными центробанками мира и сравнительно низкими ценами на энергоносители.

Напомним, по прогнозам НБУ в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться до 5% ± 1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года.

По мнению НБУ, монетизация субсидий не повлияет на инфляцию.

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