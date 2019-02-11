Нацбанку советуют не смягчать монетарную политику до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины видят основания для смягчения монетарной политики в будущем, однако пока, с оглядкой на недостаточное замедление инфляции, она должна быть жесткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на итоги дискуссии Комитета.
По мнению Комиссии, при существующих мерах НБУ инфляция сократится до 5% в 2020 году, что является основанием для дальнейшего смягчения монетарной политики.
Однако до ослабления инфляционных рисков мотенарная политика должна быть жесткой, чтобы эффективно противостоять инфляционному давлению, а потому учетную ставку на уровне 18% следует сохранить.
По мнению одного из членов Комитета, смягчение монетарной политики можно провести уже сейчас, снизив учетную ставку до 17,5%, поскольку самый сложный этап, который требовал жесткости, уже пройден.
Как сообщал УНН, в НБУ считают, что в первой декаде февраля отмечалось заметное укрепление курса гривны благодаря торможению с повышением ставок основными центробанками мира и сравнительно низкими ценами на энергоносители.
Напомним, по прогнозам НБУ в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться до 5% ± 1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года.
По мнению НБУ, монетизация субсидий не повлияет на инфляцию.