Совет НБУ дал рекомендации правлению Нацбанка и правительству

"26 февраля 2019 года состоялось заседание Совета НБУ, на котором был заслушан отчет правления НБУ по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики в 2018 году. По результатам заседания Совет одобрил соответствующую оценку деятельности правления и рекомендации правлению Национального банка и правительству Украины", - сообщил Данилишин.

Как отмечается, Совет НБУ признал деятельность правления по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики в 2018 году такой, что "не привела к достижению количественной цели по инфляции, однако создала предпосылки для ее достижения в будущем, а именно возвращения инфляции к верхней границе целевого диапазона в первом квартале 2020 года".

Совет НБУ рекомендовал правлению:



сконцентрироваться на максимальном приближении к целевым ориентирам по потребительской инфляции, выходу ее на траекторию снижения во второй половине 2019 года;



сконцентрироваться на обеспечении приоритетности достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве во время выполнения Национальным банком Украины своих функций, учитывая необходимость поддержки экономического роста;



целесообразно провести исследование по вопросу влияния изменения учетной ставки на темпы базовой инфляции и степени влияния монетарных факторов на базовую инфляцию.



Кроме того, Совет НБУ рекомендовал правительству Украины:



продолжать работу по оптимизации фискальной нагрузки на экономику, дерегуляции и улучшению бизнес-климата с целью ослабления эффекта переложения производственных затрат на конечных потребителей;



принять меры по существенному повышению уровня и эффективности использования средств кредитных линий международных финансовых организаций;



принять меры по обеспечению сбалансированности доходов и расходов государственного бюджета, ритмичности выполнения государственного бюджета с целью противодействия созданию предпосылок для инфляции спроса.



Совет НБУ призвал правление и правительство совместно принять меры по усилению межведомственной координации монетарной, экономической и бюджетно-финансовой политики с целью нивелирования текущих структурных и циклических дисбалансов национальной экономики.

Напомним, Нацбанку советуют не смягчать монетарную политику до 2020 года.