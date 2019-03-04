Платіжний баланс України зведено з профіцитом

"Більше того, профіцит збільшився порівняно з відповідним місяцем минулого року (0,1 млрд дол.) завдяки звуженню дефіциту торгівлі товарами. Цьому сприяло зростання експорту товарів, тоді як імпорт залишився майже на торішньому рівні", - повідомили у НБУ.



Як повідомляв УНН, у 2018 році банки державного сектору скоротили прострочену заборгованість за кредитами на 5 млрд грн та здійснили реструктуризацію на 21 млрд грн.



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Крім того, з 1 березня Національний банк України знизив вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб до 30% з 50%, що діють на сьогодні.