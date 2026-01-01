Платформа "Пульс" стала официальным государственным инструментом

Отныне "Пульс" официально функционирует как государственный инструмент диалога власти и бизнеса, сбора, анализа и использования данных от бизнеса для формирования регуляторных решений. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

1 января 2026 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №1304, которым запускается экспериментальный проект цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования через информационно-коммуникационную систему "Пульс" - говорится в сообщении.

Постановление закрепляет процедурные правила работы системы, определяет роли ключевых участников и устанавливает обязательные сроки обработки обращений. Кроме того, по информации Минэкономики, по состоянию на 1 января 2026 года через платформу "Пульс" собрано почти 350 тыс. оценок и более 30 000 комментариев от предпринимателей со всей Украины.

Уже обеспечено необходимое техническое и информационное взаимодействие между "Пульсом" и другими государственными системами, платформа интегрирована в более чем 300 сайтов центральной и региональной государственной власти. Техническое администрирование платформы "Пульс" осуществляет Прозорро. Продажи. В рамках экспериментального проекта к платформе "Пульс" подключены все областные военные администрации Украины. Также к работе в системе привлечены все центральные органы исполнительной власти, Офис Президента Украины (по согласию), Правительственный контактный центр и Совет бизнес-омбудсмена - говорится в сообщении.

Напомним

Министерство экономики Украины представило новую онлайн-платформу 'Пульс' для сбора отзывов бизнеса о взаимодействии с госорганами. Платформа работает в режиме бета-тестирования и позволяет оценить работу 22 госорганов.