Платформа “Пульс” стала офіційним державним інструментом

Київ • УНН

 • 50 перегляди

З 1 січня 2026 року "Пульс" офіційно функціонує як державний інструмент діалогу влади та бізнесу. Постанова Кабміну №1304 запускає проєкт цифровізації взаємодії органів влади з суб’єктами господарювання.

Платформа “Пульс” стала офіційним державним інструментом

Відтепер "Пульс" офіційно функціонує як державний інструмент діалогу влади і бізнесу, збору, аналізу та використання даних від бізнесу для формування регуляторних рішень. Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

1 січня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №1304, якою запускається експериментальний проєкт цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання через інформаційно-комунікаційну систему "Пульс" 

- йдеться у дописі.

Постанова закріплює процедурні правила роботи системи, визначає ролі ключових учасників та встановлює обовʼязкові строки опрацювання звернень. Крім того, за інформацією Мінекономіки, станом на 1 січня 2026 року через платформу "Пульс" зібрано майже 350 тис. оцінок та понад 30 000 коментарів від підприємців з усієї України.

Вже забезпечена необхідна технічна та інформаційна взаємодія між "Пульсом" та іншими державними системами, платформу інтегровано у понад 300 сайтів центральної та регіональної державної влади. Технічне адміністрування платформи "Пульс" здійснює Прозорро. Продажі. У межах експериментального проєкту до платформи "Пульс" підключено всі обласні військові адміністрації України. Також до роботи в системі залучено всі центральні органи виконавчої влади, Офіс Президента України (за згодою), Урядовий контактний центр та Раду бізнес-омбудсмена

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Міністерство економіки України представило нову онлайн-платформу 'Пульс' для збору відгуків бізнесу про взаємодію з держорганами. Платформа працює у режимі бета-тестування та дозволяє оцінити роботу 22 держорганів.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаПолітикаТехнології
Кабінет Міністрів України
Україна