Пластуны передали Порошенко Вифлеемский огонь мира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В День Святого Николая, накануне Рождественских праздников пластуны передали Президенту Украины Петру Порошенко Вифлеемский огонь мира, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В АП отметили, что уже третий год подряд украинские скауты - пластуны передают Главе государства огонь со Святой земли как знак мира и благополучия для всех украинцев.
"СКОБ, друзья", - так Президент поздравил пластунов ("СКОБ" - пластовое приветствие, напоминает приметы, которыми должен обладать пластун. Расшифровывается как "сильно, красиво, осторожно, быстро" - ред.).
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Порошенко поблагодарил представителей Пласта, как крупнейшей скаутской организации, которая делает чрезвычайно важное дело, ежегодно передавая Вифлеемский огонь мира в Украину.
"Недаром этот огонь называется Огонь Мира", - добавил он.
Президент подчеркнул важность того, что Вифлеемский огонь мира будет передан нашим воинам в АТО.
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"И зимой он будет согревать сердца наших воинов и напоминать им, что о них помнит вся Украина", - сказал Петр Порошенко и добавил, что благодаря усилиям пластунов этот Огонь также передадут украинским воинам, которые сейчас находятся и на линии соприкосновения.
Глава государства поблагодарил пластунов и подчеркнул, что Украине нужны мир, согласие и любовь.
"И ваша миссия, ваша инициатива чрезвычайно важны", - сказал он.
Пластуны также спели песню Вифлеемского Огня Мира.