Пластуни передали Порошенку Вифлеємський Вогонь Миру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У День Святого Миколая, напередодні Різдвяних Свят пластуни передали Президентові Петру Порошенку Вифлеємський Вогонь Миру, передає УНН із посиланням на пресс-службу Глави держави.
В АП відзначили, що вже третій рік поспіль українські скаути — пластуни передають Главі держави вогонь зі Святої землі як знак миру та благополуччя для усіх українців.
“СКОБ, друзі”, — так Президент привітав пластунів (“СКОБ” — пластове вітання, нагадує прикмети, якими повинен володіти пластун. Розшифровується як “сильно, красно, обережно, бистро” — ред.).
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Порошенко подякував представникам Пласту, як найбільшої скаутської організації, яка робить надзвичайно важливу справу, щорічно передаючи Вифлеємський Вогонь Миру в Україну.
“Недарма цей вогонь називається Вогонь Миру”, — додав він.
Президент наголосив на важливості того, що Вифлеємський Вогонь Миру буде передано нашим воїнам в АТО.
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“І взимку він буде зігрівати серця наших воїнів і нагадувати їм, що про них пам’ятає вся Україна”, — сказав Петро Порошенко та додав, що завдяки зусиллям пластунів цей Вогонь також передадуть українським воїнам, які зараз перебувають і на лінії зіткнення.
Глава держави подякував пластунам та підкреслив, що Україні потрібні мир, злагода та любов. “І ваша місія, ваша ініціатива надзвичайно важливі”, — сказав він.
Пластуни також заспівали пісню Вифлеємського Вогню Миру.