Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость и таможенных платежей операций по ввозу товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11258.

Парламент поддержал #11258 об изменениях в Налоговый и об освобождении от налогообложения НДС и таможенных платежей ввоза товаров для нужд производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. За основу - 308 - написал Железняк.

Законопроектом предлагается временно, на период действия военного положения в Украине, освободить от обложения пошлиной и налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта (в том числе ранее помещенных в другие таможенные режимы) составляющих (материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих изделий, в том числе машинокомплектов), ввозимых субъектами хозяйствования для использования в собственной производственной деятельности по производству и/или ремонту машин механизированного разминирования.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, на сегодняшний день Украина является потенциально наиболее заминированной страной. Около 174 тыс. кв. км остаются заминированными, и учитывая продолжающиеся боевые действия площадь территории минного загрязнения будет расти быстрее, чем объем разминированных территорий.

Основными производителями транспортных средств механизированного разминирования являются Хорватия, Швейцария, Дания, Турция и Великобритания.

Как сообщается, в Украине сейчас функционируют несколько предприятий, которые пытаются производить подобные машины внутри страны, что в свою очередь создает дополнительные рабочие места. Однако на данном этапе производство машин механизированного разминирования требует иностранных составляющих. Налогообложение налогом на добавленную стоимость при импорте составляющих значительно повышает стоимость машин механизированного разминирования, в которых, учитывая площадь минного загрязнения, наше государство нуждается в значительных количествах.

Как отмечают авторы документа, принятие этого проекта закона позволит создать благоприятные условия для производства машин механизированного разминирования, которые будут участвовать в гуманитарном разминировании территории Украины.

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