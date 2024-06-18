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Планують звільнити від ПДВ та мита операції з ввезення складових для виробництва машин розмінування: Рада зробила перший крок

Київ • УНН

 • 33134 перегляди

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про звільнення від сплати ПДВ та мита на імпорт комплектуючих для виробництва та ремонту механізованих машин для розмінування, що має на меті вирішити проблему значного мінного забруднення території України під час війни.

Планують звільнити від ПДВ та мита операції з ввезення складових для виробництва машин розмінування: Рада зробила перший крок

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає звільнення від оподаткування податком на додану вартість та митних платежів операцій з ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11258.

Парламент підтримав #11258  щодо змін до Податкового та щодо звільнення від оподаткування ПДВ та митних платежів ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування. За основу – 308

 - написав Железняк.

Законопроєктом пропонується тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, звільнити від оподаткування митом та податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту (у тому числі раніше поміщених в інші митні режими) складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів, у тому числі машинокомплектів), що ввозяться суб'єктами господарювання для використання у власній виробничій діяльності з виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

В пояснювальній записці до законопроєкту вказується, на сьогоднішній день Україна є потенційно найбільш замінованою країною.  Близько 174 тис. кв. км залишаються замінованими, і з огляду на триваючі бойові дії площа території мінного забруднення зростатиме швидше за обсяг розмінованих територій.

Основними виробниками транспортних засобів механізованого розмінування є Хорватія, Швейцарія, Данія, Туреччина і Велика Британія.

Як повідомляється, в Україні наразі функціонують кілька підприємств, які намагаються виробляти подібні машини в середині країни, що у свою чергу створює додаткові робочі місця. Однак на даному етапі виробництво машин механізованого розмінування потребує іноземних складових. Оподаткування податком на додану вартість при імпорті складових значно підвищує вартість машин механізованого розмінування, яких з огляду на площу мінного забруднення наша держава потребує у значних кількостях.

Як зазначають автори документа, ухвалення цього проєкту закону дозволить створити сприятливі умови для виробництва машин механізованого розмінування, які братимуть участь у гуманітарному розмінуванні території України.

В Україні запрацювала програма з компенсації аграріям витрат за розмінування земель30.05.24, 11:17 • 21383 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаЕкономікаПолітика
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