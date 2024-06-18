Планують звільнити від ПДВ та мита операції з ввезення складових для виробництва машин розмінування: Рада зробила перший крок

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про звільнення від сплати ПДВ та мита на імпорт комплектуючих для виробництва та ремонту механізованих машин для розмінування, що має на меті вирішити проблему значного мінного забруднення території України під час війни.