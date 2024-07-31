Члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения согласовали решение о введении принудительной эвакуации детей из шести населенных пунктах Донетчины, из которых планируется эвакуировать 21 ребенка с их родителями или другими законными представителями.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении, члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук согласовали решение о введении принудительной эвакуации детей из шести населенных пунктах Донецкой области. Соответствующее решение принято из-за ситуации с безопасностью в области.

Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации принудительно детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области. Всего планируется эвакуировать 21 ребенка с их родителями или другими законными представителями. В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д - сообщили в министерстве.

Напомним,

Спасатели эвакуировали 73 человека из Покровского района Донецкой области, среди них 21 ребенок и 7 маломобильных лиц. Власти призывают граждан не рисковать жизнью и подчеркивают необходимость эвакуации.