Киев • УНН
Координационный штаб согласовал принудительную эвакуацию 21 ребенка с родителями из шести населенных пунктов Донецкой области из-за ситуации с безопасностью. Эвакуированным обеспечат бесплатный приют, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.
Члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения согласовали решение о введении принудительной эвакуации детей из шести населенных пунктах Донетчины, из которых планируется эвакуировать 21 ребенка с их родителями или другими законными представителями.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
Детали
Как говорится в сообщении, члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук согласовали решение о введении принудительной эвакуации детей из шести населенных пунктах Донецкой области. Соответствующее решение принято из-за ситуации с безопасностью в области.
Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение обязательной эвакуации принудительно детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области. Всего планируется эвакуировать 21 ребенка с их родителями или другими законными представителями. В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д
Напомним,
Спасатели эвакуировали 73 человека из Покровского района Донецкой области, среди них 21 ребенок и 7 маломобильных лиц. Власти призывают граждан не рисковать жизнью и подчеркивают необходимость эвакуации.