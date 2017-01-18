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План по деоккупации Донбасса предусматривает противодействие финансированию терроризма и противодействие НВФ - В.Черныш

План по деоккупации Донбасса предусматривает противодействие финансированию терроризма и противодействие НВФ - В.Черныш

Киев • УНН

 • 7942 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. План по деоккупации Донбасса предусматривает противодействие финансированию терроризма и недопущения действий, направленных на изменение границ или территориальной целостности Украины. Об этом во время заседания правительства заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает корреспондент УНН.

"Прозвучали заявления от одной из политических сил, что правительство приняло "страшный" план мероприятий по реализации основных принципов государственной внутренней политики в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Я хочу сказать, что этот план был разработан во исполнение действующего закона, который согласно Конституции приняла ВР", - сказал он.

По словам министра, в плане по деоккупации содержатся следующие пункты, а именно противодействие финансированию терроризма и недопущение действий, направленных на изменение границ или территориальной целостности Украины.

Также, он отметил, что предполагается предотвращение и недопущение любых действий на легитимизацию НВФ или террористических организаций, находящихся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия и тому подобное.

Как сообщал УНН, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил о планах возвращения в ближайшее время Украине ее восточных территорий.

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