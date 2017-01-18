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План з деокупації Донбасу передбачає протидію фінансуванню тероризму і протидію НЗФ - В.Черниш

План з деокупації Донбасу передбачає протидію фінансуванню тероризму і протидію НЗФ - В.Черниш

Київ • УНН

 • 7942 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. План з деокупації Донбасу передбачає протидію фінансуванню тероризму та недопущення дій, спрямованих на зміну кордонів чи територіальної цілісності України. Про це під час засідання Уряду заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переселених осіб Вадим Черниш, передає кореспондент УНН.

"Пролунали заяви від однієї з політичних сил, що уряд прийняв "страшний" план заходів щодо реалізації основних засад державної внутрішньої політики відносно до окремих районів Донецької та Луганської областей. Я хочу сказати, що це план був був розроблений на виконання діючого закону, який відповідно до Конституції прийняла ВР", - сказав він.

За словами міністра, у плані з деокупації містяться такі пункти, а саме протидія фінансування тероризму та недопущення дій, спрямованих на зміну кордонів чи територіальної цілісності України.

Також, він зазначив, що передбачається запобігання та недопущення будь-яких дій на легітимізацію НЗФ чи терористичних організацій, що перебувають на території окремих районів Донецької та Лугансткої областей, де органи держвлади тимчасово не здійснюють свої повноваження тощо.

Як повідомляв УНН, міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переселених осіб Вадим Черниш повідомив про плани щодо повернення найближчим часом Україні її східних територій.

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