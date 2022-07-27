План восстановления Украины планируют утвердить в течение двух недель

ukru
09:00 • 3899 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 104307 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 119641 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 108854 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 139533 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138910 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113428 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106952 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93189 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111468 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 72628 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 62168 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 39508 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 50011 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 37299 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 3899 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 27641 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 236938 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 266898 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 203868 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 104307 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101840 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119737 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122177 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129423 просмотра
Актуальное
План восстановления Украины планируют утвердить в течение двух недель

План восстановления Украины планируют утвердить в течение двух недель

Киев • УНН

 • 211030 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. План восстановления Украины от последствий войны должны одобрить в течение следующих двух недель. Это следует из письма секретаря Нацсовета по восстановлению, нардепа Даниила Гетманцева, которое он направил по адресу сопредседателей Нацсовета, информирует УНН.

Детали

Предложение о созыве Нацсовета для принятия Плана секретарь Нацсовета предоставил спикеру ВР Руслану Стефанчуку, премьер-министру Денису Шмыгалю и руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Цитата

"… рассмотреть возможность (…) созыва в ближайшее время (в течение двух недель) Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны, с целью одобрения проекта Плана восстановления Украины от последствий войны", – говорится в письме, опубликованном в Телеграм-канале Гетманцева.

В письме он сообщил, что План насчитывает более трех тысяч страниц, которые содержат цели, задачи и предложения по восстановлению страны. К плану прилагаются 850 детально просчитанных проектов в разных отраслях.

Гетманцев убежден, что План станет четким указателем, реализация которого обеспечит устойчивость Украины во время войны, победу над врагом и быстрое восстановление после победы.

Реализовать заложенные в документе проекты планируется в три этапа:

• краткосрочный этап, рассчитанный на выполнение в 2022 году – "Все для победы!";

• среднесрочный этап восстановления на 2023 – 2025 года – "Восстановление, перезапуск экономики и институтов";

• этап модернизации (стратегический), рассчитанный на 2026 – 2036 года – "Структурная модернизация и полноценная интеграция в Европейский Союз".

В письме секретарь Нацсовета также просит рассмотреть возможность создания Агентства по восстановлению Украины от последствий войны, которому поручить координацию работы органов исполнительной власти по выполнению плана восстановления страны.

Также Агентство должно разработать предложения к Плану восстановления с последующей передачей их на рассмотрение Нацсовета и вести переговоры с иностранными партнерами и международными финансовыми организациями по финансированию мер Плана.

Кроме того, Гетманцев просит поручить правительству немедленно приступить к выполнению первой части Плана – "Все для победы", которая является первой краткосрочной частью Плана, рассчитанной на реализацию в течение 2022 года.

Цитата

"Убежден, что скорость нашей победы зависит сегодня от нашей устойчивости, которую мы можем достичь, начиная выполнением Плана восстановления страны уже сейчас", - написал Гетманцев.

Напомним

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов.

Ожидается, что за время реализации Плана будет внедрено не менее 850 проектов в различных сферах жизни страны. Эти проекты направлены не просто на восстановление разрушенной инфраструктуры, но и на внедрение передовых технологий и высоких стандартов социально-экономической жизни.

Секретарь Нацсовета Даниил Гетманцев убежден, что в документ заложены реалистические показатели экономического роста.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы