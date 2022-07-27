План восстановления Украины планируют утвердить в течение двух недель

Детали

Предложение о созыве Нацсовета для принятия Плана секретарь Нацсовета предоставил спикеру ВР Руслану Стефанчуку, премьер-министру Денису Шмыгалю и руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

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"… рассмотреть возможность (…) созыва в ближайшее время (в течение двух недель) Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны, с целью одобрения проекта Плана восстановления Украины от последствий войны", – говорится в письме, опубликованном в Телеграм-канале Гетманцева.

В письме он сообщил, что План насчитывает более трех тысяч страниц, которые содержат цели, задачи и предложения по восстановлению страны. К плану прилагаются 850 детально просчитанных проектов в разных отраслях.

Гетманцев убежден, что План станет четким указателем, реализация которого обеспечит устойчивость Украины во время войны, победу над врагом и быстрое восстановление после победы.

Реализовать заложенные в документе проекты планируется в три этапа:

• краткосрочный этап, рассчитанный на выполнение в 2022 году – "Все для победы!";

• среднесрочный этап восстановления на 2023 – 2025 года – "Восстановление, перезапуск экономики и институтов";

• этап модернизации (стратегический), рассчитанный на 2026 – 2036 года – "Структурная модернизация и полноценная интеграция в Европейский Союз".

В письме секретарь Нацсовета также просит рассмотреть возможность создания Агентства по восстановлению Украины от последствий войны, которому поручить координацию работы органов исполнительной власти по выполнению плана восстановления страны.

Также Агентство должно разработать предложения к Плану восстановления с последующей передачей их на рассмотрение Нацсовета и вести переговоры с иностранными партнерами и международными финансовыми организациями по финансированию мер Плана.

Кроме того, Гетманцев просит поручить правительству немедленно приступить к выполнению первой части Плана – "Все для победы", которая является первой краткосрочной частью Плана, рассчитанной на реализацию в течение 2022 года.

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"Убежден, что скорость нашей победы зависит сегодня от нашей устойчивости, которую мы можем достичь, начиная выполнением Плана восстановления страны уже сейчас", - написал Гетманцев.

Напомним

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов.

Ожидается, что за время реализации Плана будет внедрено не менее 850 проектов в различных сферах жизни страны. Эти проекты направлены не просто на восстановление разрушенной инфраструктуры, но и на внедрение передовых технологий и высоких стандартов социально-экономической жизни.

Секретарь Нацсовета Даниил Гетманцев убежден, что в документ заложены реалистические показатели экономического роста.