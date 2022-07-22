Гетманцев про План відновлення України: в ньому закладені реалістичні показники та прогнози

Деталі

«Ми робимо цей план як реальний дороговказ, step-by-step ідучи по якому, ми здобуваємо в перспективі, не такій далекій - 10-річній, заможну державу, члена ЄС. Хоча і з певними безпековими загрозами, але яка безпекові загрози успішно долає», - пояснив Гетманцев.

Він нагадав, що у Плані закладена реалізації щонайменше 850 проектів. За словами нардепа, сума реалізації проектів дає зростання більше за 7% ВВП прописані у Плані.

Цитата

«Звісно, дає більший показник, але ми стримано прогнозуємо зростання ВВП і виходимо з більш реальних цифр. Безперечно, ми відмовилися від популізму, від економічної фантастики. Бо дехто з експертів на перших періодах розробки плану пропонували 30% та 50% зростання ВВП. Ми робимо реальный план», - пояснив Гетманцев.

Додамо

Як розповів присутній на зустрічі нардеп Ярослав Жєлєзняк, який також долучався до роботи над розробкою Плану, закладені у проекті показники також погоджувалися з міжнародними партнерами та донорами.

«Для того щоб цей план був реалістичним. Це займає більше часу і потребує більше зусиль але так ми впевнені в тому, що цей план далі можна спокійно втілювати», - наголосив Жєлєзняк.

Над розробкою Плану працювали понад 2,5 тисячі експертів. Настільки детальний та глибокий документ, як вважають учасники його розробки, створений в Україні вперше.

«На сьогодні ми переходимо від розробки плану на наступний етап, до його деталізації, до конкретної дорожньої карти з виконання плану», - повідомив Гетманцев.

Нагадаємо

План відновлення України розрахований на 10 років та потребує загального фінансування обсягом орієнтовно 750 млрд доларів. Очікується, що за час реалізації Плану буде впровадження щонайменше 850 проектів у різних сферах життя країни. Ці проекти спрямовані не просто на відбудову зруйнованої інфраструктури, а на впровадження передових технологій та високих стандартів соціально-економічного життя.