Гетманцев о Плане восстановления Украины: в нем заложены реалистические показатели и прогнозы

ukru
14 марта, 19:57 • 102965 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 118160 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107961 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138827 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138481 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113231 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106823 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93039 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111450 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136875 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 68670 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 57792 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 34028 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 44515 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 31941 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 21073 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 236294 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 266323 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 203293 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 208321 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 102965 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101559 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119469 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121912 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129183 просмотра
Актуальное
Гетманцев о Плане восстановления Украины: в нем заложены реалистические показатели и прогнозы

Гетманцев о Плане восстановления Украины: в нем заложены реалистические показатели и прогнозы

Киев • УНН

 • 163089 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Секретарь Национального совета по восстановлению Украины, нардеп Даниил Гетманцев во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, подчеркнул, что представленный в Лугано План восстановления Украины от последствий войны строится на реалистических просчетах и те, кто над ним работал отказались от популизма, передает корреспондент УНН.

Детали

«Мы делаем этот план как реальный указатель, step-by-step идя по которому, мы приобретаем в перспективе, не столь далекой - 10-летней, состоятельное государство, члена ЕС. Хотя и с определенными угрозами безопасности, но каторая угрозы безопасности успешно преодолевает», - объяснил Гетманцев.

Он напомнил, что в Плане заложено для реализации не менее 850 проектов. По словам нардепа, сумма реализации проектов дает рост более 7% ВВП, прописанных в Плане.

Цитата

«Конечно, дает больший показатель, но мы сдержанно прогнозируем рост ВВП и исходим из более реальных цифр. Безусловно, мы отказались от популизма, от экономической фантастики. Потому что некоторые эксперты на первых периодах разработки плана предлагали 30% и 50% роста ВВП. Мы делаем реальный план», – объяснил Гетманцев.

Добавим

Как рассказал присутствовавший на встрече нардеп Ярослав Железняк, также приобщавшийся к работе над разработкой Плана, заложенные в проекте показатели также согласовывались с международными партнерами и донорами.

«Для того чтобы этот план был реалистичным. Это занимает больше времени и требует больше усилий, но так мы уверены в том, что этот план дальше можно спокойно воплощать», - подчеркнул Железняк.

Над разработкой Плана работали более 2,5 тысяч экспертов. Столь подробный и глубокий документ, как считают участники его разработки, создан в Украине впервые.

«На сегодняшний день мы переходим от разработки плана на следующий этап, к его детализации, к конкретной дорожной карте по выполнению плана», - сообщил Гетманцев.

Напомним

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов. Ожидается, что за время реализации Плана будет внедрено не менее 850 проектов в различных сферах жизни страны. Эти проекты направлены не просто на восстановление разрушенной инфраструктуры, но и на внедрение передовых технологий и высоких стандартов социально-экономической жизни.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы