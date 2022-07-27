В Україні планують створити Агенцію з відновлення країни від наслідків війни

Відповідну пропозицію секретар Нацради надав співголовам ради - спікеру ВР Русланові Стефанчуку, Прем’єр-міністрові Денисові Шмигалю та керівникові Офісу Президента Андрієві Єрмаку.

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«Звернувся до співголів Національної ради з відновлення із пропозицією про створення у складі виконавчої влади спеціального органу — Агенції з відновлення країни, яка має скоординувати роботу міністерств з виконання Плану», - написав Гетманцев у своєму Telegram-каналі та додав лист-звернення.

У листі він повідомив, що План налічує понад три тисячі сторінок, що містять цілі, завдання та пропозиції з відновлення країни. До плану додаються 850 детально прорахованих проектів у різних галузях.

Гетманцев переконаний, що План стане чітким дороговказом, реалізація якого забезпечить стійкість України під час війни, перемогу над ворогом та швидке відновлення після Перемоги.

У листі секретар Нацради просить розглянути можливість створення Агенції з відновлення України від наслідків війни, якій доручити координацію роботи органів виконавчої влади щодо виконання плану відновлення країни. Також Агенція має розробити пропозиції до Плану відновлення з подальшою передачею їх на розгляд Нацради. Агенції також доручається вести перемовини з іноземними партнерами та міжнародними фінансовими організаціями щодо фінансування заходів Плану.

Окрім того, Гетманцев просить доручити уряду негайно розпочати виконання першої частини Плану – «Все для перемоги», яка є першою короткостроковою частиною Плану, що розрахована на реалізацію протягом 2022 року.

Сам же План має схвалити Нацрада на своїх зборах, що мають бути скликані протягом наступних двох тижнів.

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«Переконаний, що швидкість нашої перемоги залежить сьогодні від нашої стійкості, якої ми можемо досягнути, починаючи виконанням Плану відновлення країни вже зараз», - написав Гетманцев.

Нагадаємо

План відновлення України розрахований на 10 років та потребує загального фінансування обсягом орієнтовно 750 млрд доларів. Очікується, що за час реалізації Плану буде впровадження щонайменше 850 проектів у різних сферах життя країни. Ці проекти спрямовані не просто на відбудову зруйнованої інфраструктури, а на впровадження передових технологій та високих стандартів соціально-економічного життя.

Секретар Нацради Данило Гетманцев переконаний, що в документ закладені реалістичні показники економічного зростання.