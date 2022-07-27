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В Украине планируют создать Агентство по восстановлению страны от последствий войны

В Украине планируют создать Агентство по восстановлению страны от последствий войны

Киев • УНН

 • 256250 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В рамках Плана восстановления страны планируется создание Агентства по восстановлению. Об этом сообщил секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны, нардеп Даниил Гетманцев, сообщает УНН.

Соответствующее предложение секретарь Нацсовета предоставил сопредседателям совета - спикеру ВР Руслану Стефанчуку, Премьер-министру Денису Шмыгалю и руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Цитата

«Обратился к сопредседателям Национального совета по восстановлению с предложением о создании в составе исполнительной власти специального органа — Агентства по восстановлению страны, которое должно скоординировать работу министерств по выполнению Плана», - написал Гетманцев в своем Telegram-канале и добавил письмо-обращение.

В письме он сообщил, что План насчитывает более трех тысяч страниц, содержащих цели, задачи и предложения по восстановлению страны. К плану прилагаются 850 детально просчитанных проектов в разных отраслях.

Гетманцев убежден, что План станет четким указателем, реализация которого обеспечит устойчивость Украины во время войны, победу над врагом и скорейшее восстановление после Победы.

В письме секретарь Нацсовета просит рассмотреть возможность создания Агентства по восстановлению Украины от последствий войны, которому поручить координацию работы органов исполнительной власти по выполнению плана восстановления страны. Также Агентство должно разработать предложения в План восстановления с последующей передачей их на рассмотрение Нацсовета. Агентству также поручается вести переговоры с иностранными партнерами и международными финансовыми организациями по финансированию мероприятий Плана.

Кроме того, Гетманцев просит поручить правительству немедленно приступить к выполнению первой части Плана – «Все для победы», которая является первой краткосрочной частью Плана, рассчитанной на реализацию в течение 2022 года.

Сам же План должен одобрить Нацсовет на своем собрании, которое должно быть созвано в течение следующих двух недель.

Цитата

«Убежден, что скорость нашей победы зависит сегодня от нашей устойчивости, которой мы можем достичь, начиная выполнением Плана восстановления страны уже сейчас», – написал Гетманцев.

Напомним

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов. Ожидается, что за время реализации Плана будет внедрено не менее 850 проектов в различных сферах жизни страны. Эти проекты направлены не просто на восстановление разрушенной инфраструктуры, но и на внедрение передовых технологий и высоких стандартов социально-экономической жизни.

Секретарь Нацсовета Даниил Гетманцев убежден, что в документ заложены реалистические показатели экономического роста.

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